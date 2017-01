Lanchas escolares chegam a zona Rural de Manaus

Mais três lanchas escolares foram entregues na manhã desta terça-feira, 31 de janeiro, próximo ao Porto da Companhia Energética do Amazonas (Ceam), no Centro, a escolas municipais da zona Rural e Ribeirinha de Manaus. Com essas, a Prefeitura de Manaus conta agora com sete embarcações entregues só em 2017. A previsão é entregar mais duas até março.

As novas lanchas entregues são mais confortáveis, possuem 32 lugares, além de um banheiro em cada, e vão atender o transporte de alunos das escolas municipais São Pedro e Vista Alegre, no Rio Negro, e Prof.°. Manoel da Silva Bahia, no Rio Amazonas.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) possui 85 escolas na Divisão Distrital Zonal Rural (Rural), sendo subdividida por áreas: 35 Rodoviárias (AM-010, BR-174, Puraquequara e Tarumã) e 50 Ribeirinhas (21 no Rio Amazonas e 29 no Rio Negro), e conta com 50 lanchas, 66 ônibus e 68 micro-ônibus para fazer a condução dos alunos da zona Rural de Manaus.

Amazonas Notícias