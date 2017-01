Leilão da Alfândega no Aeroporto Eduardo Gomes rende mais de meio milhãos de reais

Na última quinta-feira (26), foi realizado o 2º Leilão Regional de Mercadorias Apreendidas, promovido pela Superintendência da Receita Federal na 2ª Região Fiscal e executado pela Delegacia de Santarém/PA, com a participação da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Eduardo Gomes (ALF/AEG) e de outras 8 unidades da Região Norte.

Dos 67 lotes correspondentes a mercadorias da Alfândega no Aeroporto Eduardo Gomes, 65 foram arrematados, restando 2 que não receberam proposta de compras. A arrecadação correspondente a esses lotes alcançou o valor de R$ 687.712,00. Celulares, peças de vestuário, relógios, bicicletas, perfumes, bolsas femininas, artigos eletrônicos, peças automotivas e insumos industriais foram alguns dos bens leiloados. Os 2 lotes que não foram arrematados eram compostos por conversores de TV digital, perfumes, artigos para cabelos, dentre outros itens.

A estimativa de arrecadação (pelos valores mínimos) era de R$ 251.250,00. O ágio alcançado com a venda das mercadorias chegou a 273,71%.

“O leilão atingiu uma arrecadação bem significativa e atendeu às nossas expectativas”, destacou o analista-tributário Renato Cabral, integrante da comissão regional e presidente da comissão de leilão da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Eduardo Gomes. Ele ainda ressaltou o aspecto social que existe em torno da arrecadação do certame. “Parte desses valores é destinada à Seguridade Social, constituída por três áreas: saúde, previdência e assistência social. Outra parcela é destinada ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – Fundaf”, concluiu.

As mercadorias leiloadas pela Alfândega do Aeroporto Eduardo Gomes são provenientes de apreensões realizadas por servidores da Receita Federal durante as ações de fiscalização, vigilância e repressão realizadas naquela localidade. O próximo leilão de mercadorias apreendidas está previsto para ocorrer no segundo semestre.

Amazonas Notícias