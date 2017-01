Liberou geral – Seap autoriza visita nas unidades prisionais da BR-174 e na UPP

Nos dias 28 e 29 de janeiro, todas as unidades prisionais da capital irão abrir para a visita de familiares cadastrados



A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que vai autorizar neste fim de semana a visita para as unidades prisionais localizadas no km 8 da BR-174 e para a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Para organizar a entrada de visitantes foram divididos em cada unidade prisional os pavilhões que receberão os familiares cadastrados no sábado (28) e no domingo (29). O objetivo é ter um maior controle do número de pessoas que circulam nas unidades e humanizar o atendimento aos familiares, tendo em vista que as unidades prisionais não possuem espaço para comportar um grande número de pessoas.

Limite de segurança – O secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da PM, Cleitman Coelho, explicou sobre a medida adotada para as próximas visitas e que, anteriormente, nos finais de semana, as unidades abriam para as visitas em todos os pavilhões, em ambos os dias. “A iniciativa de abrir agora apenas 50% da unidade em um dia e 50% na outra, é assegurar que o limite de segurança de pessoas por espaço seja atendido e que os visitantes tenham melhor ambiente para o convívio durante o dia que passarem nas unidades”, esclareceu o tenente coronel Cleitman.

Sendo esta a primeira visita liberada para todas as unidades neste ano, foi definida uma escala com as direções das unidades para um melhor controle e organização. As visitas funcionarão através de um rodízio por áreas, pavilhões e galerias que vão receber os familiares, sendo uma parte de cada unidade para receber visitas no dia 28 e outra parte no dia 29. A ideia é nos finais de semanas seguintes continuarem com uma escala, alternando os pavilhões que receberão visita no sábado e no domingo.

Ajustes na Vidal Pessoa – Cleitman Coelho explica que para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP) ainda estão sendo feitos ajustes para que a unidade possa receber visitas e que os internos também não foram liberados para o contato com os familiares porque ainda cumprem sanção disciplinar.

“A previsão que temos é para o segundo ou terceiro fim de semana de fevereiro, que é a previsão para que o nível de tensão diminua na Vidal Pessoa. Os internos precisam concluir o período de sanção devido aos eventos promovidos por eles no dia 8 de janeiro. A unidade precisa também de algumas medidas para garantir a segurança de todos que irão circular na Cadeia Pública quando a mesma for liberada para os familiares visitarem seus parentes que estão presos”.

Programação de visitas para este fim de semana:

Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) – Km 8 da BR-174:

Dia 28 de janeiro (sábado) – Pavilhão 1 e seguro

Dia 29 de janeiro (domingo) – Pavilhões 2 e 3, inclusão e enfermaria

Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) – Km 8 da BR-174:

Dia 28 de janeiro (sábado) – Pavilhão 1, Pavilhão 2 (celas 201 a 204 e 235 a 240), Anexo Inferior, Pavilhão 3 inferior e superior e Pavilhão 6 inferior e superior

Dia 29 de janeiro (domingo) – Pavilhão 2 (celas 215 a 228 e 229 a 234), Pavilhão 4 inferior e superior, Pavilhão 5 superior e inferior e enfermaria

Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) – Km 8 da BR-174:

Dia 28 de janeiro (sábado) – Pavilhões 03 e 05

Dia 29 de janeiro (domingo) – Pavilhões 01 e 02

Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) – Km 8 da BR-174:

Dia 28 de janeiro (sábado) – Pavilhões A, B e C Superiores

Dia 29 de janeiro (domingo) – Pavilhões A, B e C Inferiores

Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) – Km 8 da BR-174:

Dias 28 e 29 de janeiro (sábado e domingo) – Pavilhões A e B

Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) – Estrada do Puraquequara KM 02 – Ramal Bela Vista:

Dia 28 de janeiro (sábado) – Galerias de 1 a 5

Dia 29 de janeiro (domingo) – Galerias 6 a 11

Amazonas Notícias