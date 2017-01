Lojistas das Galerias Populares flagrados com mercadorias nas ruas recebem advertência

Para que se cumpram as regras estabelecidas pelo projeto Viva Centro Galerias Populares, que direcionam os direitos e deveres dos ex-camelôs que deixam as ruas do Centro e passam a usufruir dos benefícios do programa, a Subsecretaria Municipal do Centro Histórico (Subsemch), depois de receber denúncias anônimas, começou uma nova fase no monitoramento dos lojistas que já estão instalados nas galerias ou aguardando para entrar no Shopping T4, na zona Leste.

Iniciado na segunda quinzena de dezembro do ano passado, o monitoramento já identificou, até o momento, 35 lojistas instalados nas galerias Remédios e Espírito Santo, vendendo nas ruas do centro de Manaus.

Segundo a diretora de Articulação Institucional da Subsecretaria Centro, Priscilla Martiniano, a ida desses lojistas para as ruas é atribuído ao agravamento da crise econômica e à oportunidade das datas sazonais, como o Natal.

Para a diretora, é importante que os lojistas percebam a necessidade do cumprimento das regras do ‘Termo de Compromisso e Reserva de Espaço Comercial’, que eles assinam quando aderem ao projeto e saem das ruas e do ‘Termo de Permissão de Uso (TPU)’, que eles também assinam quando recebem suas lojas. Ainda de acordo com Priscilla Martiniano, o monitoramento deve continuar.

“Se cada empreendedor fizer o uso correto da sua loja e seguir as regras do projeto, certamente as vendas nas galerias serão fortalecidas” disse Priscila.

Segundo o assessor jurídico da Subsecretaria do Centro, Luiz Alberto Nazareth, as punições começam com uma simples advertência verbal, depois vêm as advertências por escrito.

Nazareth ressaltou que no caso dos empreendedores do Shopping T4 e da 2ª etapa da Galeria dos Remédios, que ainda não estão nos espaços, mas recebem Bolsa de R$1.000, estes vão ter o benefício suspenso naquele mês em que forem flagrados vendendo nas ruas do Centro.

“Três advertências levam a uma suspensão e se o lojista insistir, ele pode até perder a loja” declarou Luiz.

De acordo com o Termo de Compromisso e Reserva de Espaço Comercial, ao aderir ao projeto o ex-camelô fica ciente que o não cumprimento das regras estabelecidas no documento, pode levar, entre outras punições, à exclusão do programa.

Já a cláusula 9ª, que trata das Proibições e Restrições de Uso, prevê em seu parágrafo 2º, que é proibido voltar a comercializar produtos nas ruas, sob pena de ter revogada a permissão de uso da loja adquirida.

Desde o começo do projeto ‘Viva Centro Galerias Populares”, a Prefeitura de Manaus, por meio da Subsecretaria Municipal do Centro Histórico, busca oferecer além de uma boa infraestrutura, conforto e segurança nas galerias, ações de marketing e campanhas publicitárias, a fim de atrair a população e fortalecer as vendas nos centros de compras.