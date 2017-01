Loteamento Parque das Garças recebe infraestrutura completa

As ruas do Loteamento Parque das Garças, no bairro Novo Aleixo, zona Leste, estão recebendo pela primeira vez serviços de infraestrutura. Serviços como drenagem, terraplanagem, imprimação, além da aplicação de massa asfáltica e instalação de meio-fio e sarjeta, estão sendo executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) nas 18 vias da comunidade.

A primeira etapa da obra foi a instalação de uma rede de drenagem profunda com 400 metros de tubulações nas travessas Barés, São Lourenço, Juma e Itapoã.

Essa nova rede de drenagem vai dar maior vazão às águas pluviais e vai evitar que as vias alaguem durante as chuvas. Com a conclusão deste trabalho, foi iniciada a etapa da terraplanagem e imprimação das vias.

Segundo o diretor do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Urbana (DMIU) da Seminf, José Roberto Costa, a previsão é que em 40 dias sejam iniciados os serviços de instalação de meio-fio e sarjeta nas vias do bairro. “Esse loteamento não tinha qualquer infraestrutura, era tudo lama. Estamos fazendo um trabalho de infraestrutura nas 18 vias existentes na comunidade.”

Moradora da área desde 2012, a comerciante Ana Rute Pereira ressalta que essa ação da prefeitura está trazendo melhorias para todos os moradores e até valorização da área. “Depois que passarem o asfalto, vai melhorar tudo. Melhora no comércio, para os motoristas, para todos.”

Nesta semana os trabalhos estão ocorrendo nas vias Lírio de Lima, Lírio do Japão, Lírio da China e Lírio da Índia. As ruas Agave, Itaporanga e Cedrinho também são algumas das vias que estão recebendo melhorias.