Luciano Kikão lança sua nova coletânea nesta sexta

As coletâneas de Luciano Kikão fazem o maior sucesso entre os forrozeiros, por reunir em um único disco, os sucessos que tocam nas principais casas do gênero em Manaus. E pra dar um verdadeiro ‘presente de natal’ aos fãs, o ‘compositor das multidões’ apresenta o volume 8, nesta sexta (23), no Arena Pub. As bandas Balanço da Sanfona, Segura Pizada, Xiado da Xinela vão ser encarregadas de animar a noite de lançamento.

As 26 canções que integram o disco, foram interpretadas por bandas locais e até artistas nacionais como o cantor Pedrinho Pegação e a banda Calcinha Preta. Entre regravações e inéditas, estão músicas como “Coração de gelo” (Balanço da Sanfona), “O cara errado” (Xote com Pimenta) e “Modo Balada” (Forró Ideal e João Victor & Rodrigo).

A festa começa ás 22h, com ingresso á R$ 25 e entrada liberada de mulheres até às 23h. A casa noturna está localizada na entrada do Shopping Arena Mall, na Av. Pedro Teixeira, nº 219, no bairro Dom Pedro. Outras informações pelo telefone: (92) 99154 – 4664 ou pelas redes sociais Facebook (bit.ly/ArenaPub) e Instagram (@arenapuboficial).