Mais de 600 crianças e jovens garantem vagas na ‘Escola de Iniciação Esportiva’ e ‘Atividades Comunitárias’

As inscrições para as mais de 2.600 vagas da “Escola de Iniciação Esportiva” (EIE), que compreendem crianças e jovens de 6 a 16 anos, e a “Atividades Comunitárias”, direcionada às pessoas a partir dos 17 anos em diante, está sendo um sucesso. Ao final desta quinta-feira, dia 02, mais de 600 pessoas garantiram vaga nos dois programas que são oferecidos pelo Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). A matrícula iniciou na última quarta-feira, dia 1º.

“Posso afirmar que este está sendo o ano mais procurado pelas Escolinhas. Uma verdadeira alegria para nós, que não paramos de atender pais e responsáveis. Isso tudo reflete como as pessoas vem se conscientizando da importância da prática esportiva, principalmente para as crianças e jovens. Nossa sugestão é que as pessoas venham o quanto antes realizar a inscrição, e tenham certeza que todos serão acompanhados por profissionais capacitados e que querem formar atletas, mas principalmente gente do bem”, destacou a coordenadora dos programas esportivos da Sejel, Lilian Valente.

As inscrições para a “Escola de Iniciação” e “Atividades Comunitárias” vão até o dia 10 deste mês, e ocorrem de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 14h às 17h, no auditório do complexo da Vila Olímpica de Manaus, localizado na Av. Pedro Teixeira, 400 – Dom Pedro. Das 1.400 vagas ofertadas para a Iniciação Esportiva, a ginástica rítmica e artística, bem como o futsal lideram a procura.

“Estou muito feliz. Vai ser minha primeira vez fazendo ginástica artística. Sempre vi as meninas pela televisão e nas Olimpíadas. Sempre quis fazer isso. Quando vi o link na internet (matéria sobre as inscrições) avisei a mamãe e ela me trouxe. Espero um dia estar representando o Brasil nas competições”, contou a estudante Gabriele Castro, de 12 anos, acompanhada da mãe orgulhosa.

“Sempre percebi que ela gostava de ginástica. Ela assistia pela televisão e gostava do esporte. Aí resolvi enfrentar a chuva e inscrever ela. Vai ser ótimo”, ressaltou a dona de casa, Keliane Castro.

Os pais do pequeno Arthur, de cinco anos, e Letícia, de 12 anos, tambem garantiram a matrícula dos filhos no judô e na ginástica rítmica. “Eles já treinaram no Sesc ano passado e esse ano resolvemos vir pra Vila. Quem sabe um dia eles possam estar nas Olimpíadas. Vai ser bom para eles e uma ocupação saudável, onde vão aprender, socializar e ganhar qualidade de vida”, disse a mãe dos jovens, Deborah Soares, ao lado do marido Manoel Soares.

Disposição – Paulo Gustavo, de 12 anos, foi um dos que não se conformou em realizar apenas uma atividade pela Escolinha. Assim, o estudante da Escola Estadual Senador João Bosco Ramos Lima, da cidade de Iranduba, região metropolitana de Manaus, vai encarar o boxe e o futsal.

“Escolhi o boxe para lutar e me defender. Também acompanhei as Olimpíadas e vi o Robson Conceição que ficou com o ouro e isso me incentivou. Com o futsal fui campeão com a minha escola e agora quero aprimorar. Moro em Iranduba, mas não acho difícil vir para a Capital. Meus pais me incentivam e apoiam, aí fica mais fácil”, disse o garoto.

A mãe de Paulo, dona Gelce Rodrigues, já vislumbra o filho como um atleta de alto rendimento daqui algum tempo. “Isso é bom e não vai deixar ele desocupado. Ele joga bola muito bem e até queria investir nele, mas não temos condições. Moro depois da ponte (Rio Negro) e também vou matricular um amiguinho dele. Daqui algum tempo, sei que eles vão ser profissionais e competir muito bem”, ressaltou.

Atividades todos os dias – Pelas Atividades Comunitárias estão sendo ofertadas três modalidades, sendo caminhada orientada, ginástica e aula de ritmos. Os interessados tem opção de dois horários para a prática: 6h às 8h30 e das 18h às 20h. As aulas são diárias, de segunda a sexta-feira, e tem um total de 1.200 vagas.

Inscrições – As aulas da ‘Escola de Iniciação Esportiva’ e ‘Atividades Comunitárias’ iniciam no dia 13 de fevereiro, e todas são realizadas no complexo da Vila Olímpica de Manaus, localizado na Av. Pedro Teixeira. Para ambos os programas é cobrado o valor de R$15 mensal.

No ato da inscrição, são pedidos os seguintes documentos para quem desejar participar da Escola de Iniciação: 2 fotos, comprovante de residência, certidão de nascimento (1 xerox) e comprovante de escolaridade. Enquanto que para as Atividades Comunitárias é pedido: 2 fotos, comprovante de residência, certidão de nascimento (1 xerox), RG e laudo médico.