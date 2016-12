Mais dois dias de votação na Assembleia Legislativa nesta quarta e quinta-feira

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) continua, nesta quarta e quinta-feira (21 e 22), a análise da pauta de votação – que teve início na terça-feira (20) com a apreciação da Lei Orçamentária de 20017 – encerrando, assim, as sessões ordinárias de 2016. Na quarta-feira, o foco será os projetos apresentados pelos deputados estaduais. Já na quinta-feira, os parlamentares irão analisar proposituras de iniciativa do Executivo Estadual, Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e Ministério Público do Amazonas (MPAM).

A pauta contendo projetos de autoria dos deputados estaduais contava, até a manhã de terça-feira, com 25 itens, segundo o presidente da Casa, Josué Neto (PSD); Esse número é passível de alteração até o fechamento da pauta.

Quanto à pauta de quinta-feira, esta conta com um projeto oriundo do Ministério Público e dois do Tribunal de Justiça. Encaminhado pelo MP-AM, o projeto de lei complementar nº 13/2016, estabelece alterações no artigo 54, inciso I, da Lei Orgânica do Ministério Público, que trata sobre a quantidade de Procuradorias de Justiça junto às Câmaras Reunidas e Cíveis. A proposta é que seja acrescida uma Procuradoria para atuar junto às Câmaras Cíveis, em decorrência da demanda de trabalho hoje existente.

O TJAM, por sua vez, propõe, por meio do Projeto de Lei Complementar nº 12/2016, alterações em dispositivos da Lei Complementar 17 de 23.01.1997, no que se refere a atribuições da diretoria do fórum da capital, da central de mandados e cartas precatórias, da vara de registros públicos e usucapião, do tribunal do júri e da vara da fazenda pública municipal. Um segundo projeto de Lei Complementar, o de nº 15/2016, também se volta à Lei Complementar 17 de 23.01.1997, mas propondo a reorganização dos serviços extrajudiciais no Estado, com alterações dos artigos 414, 415, 416, 417 e 419 e acréscimo dos artigos 420-A ao 420-G da referida lei.