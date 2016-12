Mais especialistas em Repressão ao Crime Organizado e agentes da Delegacia Fluvial são enviados a Coari na busca por delegado

A Polícia Civil do Amazonas, por determinação do delegado-geral da instituição, Francisco Sobrinho, informa que na manhã desta quinta-feira, dia 15, seis policiais civis que atuam no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Delegacia Fluvial (Deflu) foram deslocados ao município de Coari, distante 363 quilômetros em linha da reta da capital, para reforçar as buscas pelo delegado Thyago Pereira Garcez Bastos, 30, titular da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Codajás, desaparecido desde a noite do último dia 5 de dezembro deste ano, por volta das 19h, após confronto com traficantes ocorrido em Coari.

Na última segunda-feira, dia 12, cinco policiais civis que participavam dos trabalhos de buscas pelo titular da 78ª DIP chegaram a Manaus trazendo os corpos de dois colombianos, identificados como Heriberto Salinas Triana e Jhon Jan Pomar Gonzales, envolvidos no confronto. Os infratores tinham, respectivamente, 29 e 38 anos.

A ação, que resultou na morte dos colombianos, foi deflagrada no último domingo, dia 11, e contou com a participação de integrantes do DRCO; Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), a equipe de elite da instituição; policiais militares que atuam na Companhia de Operações Especiais (COE) e Companhia de Policiamento com Cães (CPCães).

O delegado Guilherme Torres, diretor adjunto do DRCO, que integra a equipe que retornou a Coari nesta quinta-feira, ressaltou que as buscas para localizar o delegado Thyago Garcez continuam intensamente. “Retornamos a Manaus apenas para fazer o traslado dos corpos dos colombianos mortos em confronto com a polícia. As buscas não encerraram, pois outra equipe permaneceu no local. Hoje estamos retornando para auxiliar nos trabalhos que estão sendo realizados no interior”, declarou.

A operação de buscas ao delegado e investigação do fato envolve cerca de 70 policiais civis e militares, com suas respectivas unidades especializadas, dentre elas: Grupo Fera, DRCO, COE e CPCães, além de integrantes da Deflu, Corpo de Bombeiros, Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e SSP-AM. O secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Sérgio Fontes, informou, durante coletiva de imprensa realizada na manhã da última segunda-feira, dia 12, que as buscas pelo delegado Thyago Garcez contam com o reforço da Marinha e Exército Brasileiro.