Mais um avião cai na Colômbia

Há menos de um mês da tragédia com o avião da Chapecoense, a queda de uma aeronave cargueira deixou cinco mortos, nesta terça-feira (20), na Colômbia. O avião Boeing 727 da empresa Aerosucre caiu na região de Puerto Carreño, próximo à fronteira com a Venezuela.

De acordo com informações do jornal Zero Hora, das seis pessoas que estavam a bordo, apenas o técnico de voo Diego Armando Vargas Bravo sobreviveu. Ele foi encaminhado a um hospital e seu estado é estável.

O cargueiro caiu segundos após decolar do Aeroporto Germán Olano. De acordo com informações da Cruz Vermelha da Colômbia, o Boeing caiu a dez quilômetros de Puerto Carreño. Em vídeos gravados por pessoas que estavam próximas ao aeroporto é possível ver a aeronave decolar com baixa velocidade e explodir alguns quilômetros de distância. O voo seguiria para Bogotá.