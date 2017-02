Mais um foragido do Compaj é capturado na zona leste de Manaus

Policiais militares da ROCAM, na viatura 7891, por volta de 3h29 de sábado (4), detiveram um foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Segundo informações dos policiais militares, durante a Operação Águia, no bairro Gilberto Mestrinho, a equipe recebeu denúncia via WhatsApp linha direta Rocam (992807574) informando que na rua 27 de dezembro, n° 85, Nova Vitoria, havia um homem, que estava foragido do sistema prisional.

Ao verificar a denúncia no referido endereço, os policiais militares encontraram Marcio da Silva Mendonça, 29, que era foragido do regime semiaberto. Marcio havia recebido induto natalino e não retornou. Diante do fato, o infrator foi conduzido até o 14° DIP para demais providências cabíveis.

Linha direta com a ROCAM – Informações e denúncias podem ser feitas diretamente ao comandante da ROCAM, pelo telefone: 09298842-1723, ou diretamente no endereço da Unidade Policial, situada na rua Tiradentes,50, bairro D. Pedro I ou ainda através do Linha Direta (92) 98842-1828 / 992807574.