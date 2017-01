Mais um foragido do Ipat é recapturado

Desta vez em conjunto habitacional na zona norte

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado titularda unidade policial, Demetrius Queiroz, recapturou na manhã desta terça-feira, dia 31, por volta das 8h30, em um conjunto habitacional situado na zona norte da capital, Romário Silva dos Santos, 23, foragido desde o dia 1º deste mês do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), onde cumpria pena por roubo e tráfico de drogas.

De acordo com Demetrius Queiroz, Romário recebeu voz de prisão no apartamento da mãe dele, no bairro Santa Etelvina. “Chegamos até ele após recebermos denúncias indicando a localização do fugitivo. O jovem estava dormindo quando chegamos no imóvel. Não houve resistência por parte dele. Em seguida nós o conduzimos ao 8º DIP para a realização dos procedimentos cabíveis”, explicou a autoridade policial.

Na delegacia, durante depoimento, Romário informou que conseguiu fugir do Ipat após cavar um túnel junto com outros detentos que ele dividia a cela. O infrator informou ao delegado que eles levaram cerca de cinco dias planejando a fuga.

Ao término dos trâmites legais na delegacia Romário será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.