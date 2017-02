Manacapuru deve ganhar hospital e investimentos em piscicultura e infraestrutura

Em visita ao município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), na manhã desta sexta-feira, 3 de fevereiro, o governador José Melo anunciou uma série de investimentos que serão feitos no município, que incluem a construção de um hospital estadual, reforço para o setor de piscicultura e a revitalização das ruas da cidade. “Manacapuru é um dos pólos mais importantes do nosso Estado. No futuro, ela será o grande porto do médio e alto Solimões. Por isso, esse aporte do nosso Governo é de extrema importância para desenvolver os potenciais produtivos e econômicos desta cidade”, disse o governador.

Com um público formado principalmente por pescadores, Melo anunciou um reforço muito importante para desenvolver a piscicultura no município, que possuí cerca de oito mil pessoas envolvidas com a prática. Entre as medidas, está o aluguel de um frigorífico para armazenar o pescado. “A partir de agora, vamos fornecer 300 quilos de gelo por dia para cada pescador, e o peixe que eles pegarem e não conseguirem vender, nós vamos armazenar em um frigorífico alugado pelo Estado. Com isso, todo mundo ganha. O pescador, que pode guardar seu peixe na entressafra e também a população que não fica sem o abastecimento nesse período”, explicou José Melo.

Com pouco mais de 30 dias de gestão, o prefeito de Manacapuru, Beto Dangelo disse que o apoio da administração estadual será essencial para o desenvolvimento do município nos próximos anos. “Essa união será a principal responsável por alcançarmos todo o nosso potencial produtivo e econômico, criando mais empregos e renda para toda a nossa população. Estou muito satisfeito pelo governador ter aberto essa porta e se prontificado a ajudar”, afirmou.

Saúde – Outra novidade anunciada foi a construção de um hospital estadual na sede de Manacapuru. De acordo com Melo, essa é uma promessa feita há muito tempo para a população. “Antes se falava de uma estrutura enorme para atender até mesmo os municípios e comunidades próximas. Como a nossa gestão trabalha com seriedade e responsabilidade, vamos construir uma unidade no tamanho correto que atenderá a população de Manacapuru com qualidade e totalmente equipada”, finalizou Melo.

Matriz – Para Melo, desenvolver a região e os municípios próximos é uma atitude básica para o desenvolvimento da nova Matriz Econômica Ambiental, que criará uma economia sustentável para o Amazonas e que só este ano receberá R$ 450 milhões em investimentos. “Manacapuru, Novo Airão e Iranduba são um grande pólo de piscicultura e fruticultura e daqui a 5 anos o mesmo pescador que hoje precisa de gelo para pegar o peixe da natureza vai ter até dez tanques escavados com ajuda do governo e poderá ganhar até 100 vezes mais”, completou.

Infraestrutura – Com um orçamento de R$ 1,5 bilhão para investir em obras de infraestrutura no Amazonas, o governador aproveitou a oportunidade para anunciar que vai revitalizar as ruas da cidade, asfaltar ramais e ainda dar continuidade às frentes de trabalho da duplicação da AM-070. “Estamos concluindo a duplicação da estrada. Já conseguimos todas as licenças necessárias e agora vamos entrar com duas frentes de obra. Uma daqui para Manaus e outra que já está vindo. Também vamos asfaltar o ramal do Arapapá e também vamos dar uma arrumada no Bela Vista, já que um é ligado ao outro. Isso sem falar das ruas que nós vamos revitalizar na cidade”, completou.