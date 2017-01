Manaus avança na implantação do eSocial

A Prefeitura de Manaus dá início nesta semana à fase de testes de novo método para gerar a folha de pagamento pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) visando à implantação do eSocial no município dentro do prazo estabelecido pelo Governo Federal.

Nacionalmente, o eSocial vai unificar o envio de informações referente aos trabalhadores das empresas e vai ser como uma folha de pagamento digital. A Semad, responsável pela gestão de recursos humanos do município, vem alinhando estratégias para implantar a ferramenta no prazo estabelecido pelo Governo, 1º de janeiro de 2018.

A secretária adianta que, a partir de fevereiro, vão ter início os testes nas folhas da Casa Militar, Procuradoria Geral do Município e das Secretarias Municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef).

Conforme a titular da Semad, Luiza Bessa Rebelo, o cronograma de implantação da nova folha de pagamento segue até junho. Segundo ela, nessa fase de testes, a secretaria gera a folha de pagamento nos sistemas novo e antigo, para detectar possíveis falhas e promover as adequações necessárias. “Todos os programas ficarão em uma única plataforma para dar mais transparência nas folhas de pagamento do país inteiro.”

Segundo a secretária, até 1° de julho deste ano, todos já devem estar aptos a fazer uso da plataforma eSocial, enviando ao Governo Federal as informações de todos os servidores do município, contratados sob quaisquer vínculos.

Amazonas Notícias