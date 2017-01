Manaus – Colônia de Férias para crianças do Prosamim oferece visita ao zoológico

Um grupo de 25 crianças, moradores do Parque Residencial Cajual do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus Prosamim, visitaram, nesta terça-feira, 24 de janeiro, o zoológico do Centro de Instruções de Guerra na Selva (Cigs), no São Jorge, zona Oeste. A emoção e alegria ao verem de perto os animais era nítida nos olhos de cada um.

“Eu gostei de ver as capivaras, os macacos, os jacarés, adorei tudo porque eu nunca tinha vindo ao Cigs e estou muito grata ao Prosamim por esse passeio”, declarou Kamille Beatriz de Lima, 9 anos.

A visita faz parte da programação da Colônia de Férias que está movimentando as manhãs da criançada do Residencial Cajual, localizado no bairro Santa Luzia, na Av. Leopoldo Peres, s/nº bairro Santa Luzia, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM).

Coordenadas pelas equipes de Sustentabilidade Socioambiental do Prosamim, a Colônia de Férias está sendo realizada desde o início deste mês com uma programação diversificada com atividades interativas culturais e esportivas como cabo de guerra, bambolê, kinect (sensor de movimentos para Xbox 360 e Xbox One), caça ao tesouro, cinema, aula de zumba infantil, karaokê, passeio a pontos turísticos. A Colônia de Férias do Parque Residencial Cajual acontecem até a próxima sexta-feira, 27 de janeiro.

Amazonas Notícias