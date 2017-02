Manaus FC contrata atacante Jonas, ex-Operário de Manacapuru

Depois da conquista do Estadual da categoria Juvenil, a diretoria do Manaus FC agora concentra forças na equipe que disputará o Campeonato Amazonense de Futebol Profissional de 2017. E a novidade anunciada é o atacante Jonas, ex-Operário de Manacapuru (a 84 quilômetros da capital).

Com 24 anos, Jonas se descreve como um jogador rápido que atua pelos lados do campo. Para o técnico Igor Cearense, um complemento no grupo que já conta com os velocistas Claudinei, remanescente do elenco do ano passado, e Rickson, promessa da base que levantou as taças dos Estaduais das categorias Juvenil e Júnior de 2016. A linha de frente do time é completada por Adrianinho, Wesley Napão e Purá.

“Estou chegando para ajudar o Manaus FC a brigar pelas primeiras posições no campeonato”, disse o novato, que assinou contrato com o Gavião do Norte na tarde desta quinta-feira, 2 de fevereiro.

Caminho das pedras

O Gavião do Norte estreia no Campeonato Estadual no dia 14 de março, contra o Nacional, às 21h, na Arena da Amazônia. Antes, a equipe participa do Torneio Início, marcado para o dia 7 de março.

O técnico Igor Cearense tem chegada a Manaus prevista para a madrugada deste sábado, 4. No fim de semana, ele se reúne com a diretoria e o restante da comissão técnica para definir a programação de treinamentos.

Relação dos atletas do Manaus FC:

Goleiros: Jonathan, Bruno Saul, Júnior e Talisson

Zagueiros: Ediglê, Elton, Lucas Santos, Gabriel

Laterais: Ricardinho, Igor, Matheus Iton e Tubarão

Volantes: Rogério Pedra, Juninho, Hamilton e Tiririca

Meias: Tiago Amazonense, Túlio, Neto e Thiaguinho

Atacantes: Claudinei, Adrianinho, Wesley Napão, Purá, Rickson e Jonas

1ª rodada do Estadual 2017

14/03 – 19h – Fast x vice-campeão da Série B

14/03 – 21h – Nacional x Manaus FC

18/03 – 16h – Princesa do Solimões x campeão da Série B

18/03 – 16h – Rio Negro x São Raimundo