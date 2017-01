Manaus FC goleia Sul América e fica mais perto da taça do Amazonense Juvenil

O Manaus FC venceu o Sul América por 5 a 1, de virada, e no primeiro jogo da decisão do Campeonato Amazonense de Futebol Juvenil da temporada de 2016. A partida aconteceu na tarde deste domingo, 29 de janeiro, no estádio Carlos Zamith, no Coroado, Zona Leste da capital amazonense.

Campeão do segundo turno e em ritmo de competição, o Gavião do Norte, no entanto, foi surpreendido pelo Trem da Colina, campeão do primeiro turno, que abriu a contagem no primeiro tempo com gol de Lucas Sena. Antes da virada para o intervalo, Cyro cobrou falta e a bola entrou direto no gol do Sul América.

No segundo tempo, o Manaus FC continuou mostrando um excelente volume de jogo e não teve dificuldades para virar o marcador. Thiago Tabatinga aproveitou a furada do zagueiro e ampliou para 2 a 1. O terceiro veio em cobrança de pênalti sofrido por Rickson que Paulo Henrique bateu com categoria no canto esquerdo do goleiro.

Melhor em campo, o camisa 10 Paulo Henrique fez o quarto gol do Gavião do Norte num belo chute de pé esquerdo no canto esquerdo do goleiro. A vitória foi completada por Kadu em contra-ataque mortal quase no final da partida.

Com o resultado, o Manaus FC praticamente coloca as mãos na taça do torneio. O segundo jogo da decisão do Amazonense de Juvenil acontece na próxima quarta-feira, 1 de fevereiro, às 18h, no estádio Carlos Zamith.

Apesar da ampla vantagem, o técnico Roberley Assis, do Manaus FC, mantém o discurso da humildade. “Sempre acreditei nessa vitória e fizemos um excelente jogo, principalmente no segundo tempo. Mas não tem nada ganho ainda. Vamos trabalhar para repetir novamente uma grande atuação na partida de quarta-feira”.

Amazonas Notícias