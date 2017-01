Manaus ganha cursos de produção de cerveja

O mercado de cerveja artesanal é um dos que mais cresce no país. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Cerveja (CervBrasil), esse setor já ocupa 5% de toda produção brasileira de cervejas especiais. De olho nesse mercado em ascensão, Manaus ganha em março um curso de produção de cerveja, voltado para estudantes, profissionais e apaixonados pela bebida.

O curso vai ser ministrado pelos Doutores em Biotecnologia Patrick Souza e Miriam Cartonilho.

Patrick Souza é mestre em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia, pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Cervejeiro Profissional, formado pela Universidade AmBev – SP. Atua como gerente de qualidade da AmBev em Manaus. Recentemente, desenvolveu uma cerveja com propriedades farmacológicas, que combate os males da cerveja comum. A bebida, que está em processo de patente, ajuda na recuperação de quem tem a chamada gordura no fígado.

Miriam Cartonilho é Doutora em Biotecnologia, formada pela UFAM. Mestre em Ciência de Alimentos, também pela UFAM e Especialista em Planejamento e Gerenciamento de águas, formada em engenharia química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tem larga experiência em novos produtos e análise de alimentos.

Os cursos vão possibilitar além de uma troca de experiência, uma oportunidade para o aluno fazer sua própria bebida, além de descobrir como funciona todo processo de produção.

“Vai ser uma grande oportunidade de estarmos mostrando aos manauenses todo processo de preparo da bebida mais consumida pela maioria dos brasileiros. Além da produção, também vamos ter degustação e algumas atividades exclusivas”, explicou Patrick Souza.

O curso vai ser divido em três módulos: Produção de Cerveja Artesanal; Produção Industrial de Cerveja; Laboratório de Qualidade na Indústria de Cerveja. As aulas, que duram no máximo 12 semanas, vão acontecer na Faculdade Maurício de Nassau.

As matrículas são limitadas e podem ser feitas pelos números 92-3307-3756 e 98117-7121. As aulas começam no dia 11 de março. O aluno que concluir o curso terá direito a um certificado reconhecido pelo Conselho Regional de Química (CRQ) XIV Região. Além das aulas teóricas e práticas, visitas a algumas cervejarias da cidade fazem parte do pacote. O investimento é R$ 200,00, para estudantes do curso técnico e graduação além de profissionais com anuidade 2017 do CRQ paga. Demais interessados pagam R$ 240,00.