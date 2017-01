Manaus ganha polo para curso do SENAR

O curso é gratuito, com duração de dois anos para portadores de diploma de Ensino Médio. Nesta edição, o polo para aulas presenciais, anteriormente localizado no município de Autazes será transferido para Manaus, com início previsto para março.

Após uma primeira experiência no município de Autazes, o curso de formação de Técnico em Agronegócios, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) ganha polo para as aulas presenciais em Manaus, na sede do SENAR-AM. Das 1.627 vagas disponibilizadas pelo edital de seleção para serem distribuídas em 51 polos de apoio, 40 estão destinadas para as pessoas interessadas em realizar o curso na capital amazonense.

Com o total de 1.230 horas, realizado em parceria com o Ministério da Educação, o curso oferece formação técnica de nível médio e foi especialmente desenvolvido com foco na população rural. Para facilitar o acesso de quem vive no campo, além de ser gratuito, tem 80% da sua carga horária na modalidade a distância. Os conteúdos são disponibilizados na internet e reforçados por videoaulas e material impresso. Os 20% restantes da carga horária são reservados para avaliações, aulas práticas e teóricas no polo onde o aluno está inscrito.

A pedagoga do Senar-AM, Ana Cláudia Ferreira, conta que o principal motivo de trazer as aulas presencias de Autazes para Manaus é facilitar a participação mais efetiva de pessoas que morem na zona rural da cidade e em municípios próximos como Manacapuru, Iranduba e rio Preto da Eva.

“A primeira turma que está finalizando o curso agora fez as aulas presenciais em Autazes. O aproveitamento tem sido muito bom, mas pode ser ainda melhor visto que a logística que vários alunos enfrentam ao vir de outros municípios para Manaus é mais simples, principalmente a questão do transporte”, explicou.

A pedagoga esclareceu que apesar de o processo seletivo ser aberto para todos aqueles que possuam ensino médio completo, a prioridade é atender produtores rurais e seus familiares, em especial os jovens, para que eles possam dar sequencia ao trabalho muitas vezes já realizado em seus municípios de origem, promovendo assim sustentabilidade ao interior do Amazonas.

Inscrições

O período de inscrições vai do dia 24 de janeiro ao dia 13 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico http://www.senar.org.br/etec/, onde os interessados poderão ter acesso ao edital da seleção. Para se inscrever, o candidato já deve ter concluído o Ensino Médio e estar preparado, porque a concorrência é acirrada. No último processo seletivo, realizado em agosto último, cada vaga foi disputada por 5,6 candidatos.

As provas serão realizadas na sede do SENAR-AM, localizada na Rua José Paranaguá, 435, no Centro da cidade, entre os dias 3 e 15 de fevereiro. O próprio sistema agendará a data que o candidato realizará o exame. “A prova será composta por 30 questões, sendo 10 de conhecimentos gerais, 10 de português e 10 de matemática. O aluno também deverá elaborar uma redação”, antecipou Ana Cláudia, ao lembrar que o resultado final será divulgado no dia 22 de fevereiro, com início das aulas previsto para a primeira quinzena de março.

Qualidade estimula a concorrência

Criada em 2014, quando o SENAR passou a integrar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do MEC, lançando seu Curso Técnico em Agronegócio, a Rede e-Tec Brasil no SENAR já conta com 73 polos de apoio espalhados por 23 estados de Norte a Sul. Seus alunos são unanimes ao apontar dois principais fatores para a alta concorrência às vagas. O primeiro, o amplo mercado de trabalho na área, em franco crescimento. O segundo, a boa qualidade do ensino.

No curso, os alunos se tornam profissionais habilitados na aplicação dos procedimentos de gestão e de comercialização do agronegócio, visando os diferentes segmentos e cadeias produtivas da agropecuária brasileira. Em dois anos aprendem, entre outros aspectos, a reconhecer a realidade do meio rural e as peculiaridades das atividades produtivas do agronegócio, identificar as principais potencialidades, limitações e desafios futuros do agronegócio e das principais cadeias produtivas da agropecuária, analisar problemas em sistemas e processos de gestão e de produção agropecuária e aplicar técnicas de empreendedorismo com capacidade crítica, criativa e inovadora.

