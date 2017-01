Manaus – Secretária Especial de Direitos Humanos está em missão para acompanhar os desdobramentos do massacre

A Secretária Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania, Flávia Piovesan, chega a Manaus nesta quarta-feira (25). O objetivo da missão ao Amazonas é estreitar o contato com as autoridades locais e famílias das vítimas do episódio no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e outras unidades de privação de liberdade. A Secretária pretende estimular e promover soluções para o cumprimento das obrigações do poder público, tanto na custódia de presos quanto nas iniciativas de combate à tortura.

Durante a quarta-feira (25), a Secretária tem reuniões de trabalho agendadas com representantes do sistema de justiça para discutir a situação dos direitos humanos das pessoas em privação de liberdade, do governo do estado do Amazonas, para repercutir as tratativas de acompanhamento, e das famílias das vítimas da rebelião, para escuta e acolhimento.

Além da Secretária, participam da missão as representantes da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e do Conselho Nacional de Direitos Humanos. No estado do Amazonas, autoridades da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania recebem a comitiva.

Amazonas Notícias