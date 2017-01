Manaus será sede da Liga do Desporto Universitário

Capital recebe Jogos de Praia e o Jiu-Jítsu vai fazer parte dos Jogos Brasileiros Universitários

Após receber pela primeira vez um evento da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) em 2016, Manaus entra novamente no calendário esportivo da entidade e sedia, no final de 2017, a Liga do Desporto Universitário de Jogos de Praia (LDU). A confirmação foi dada pelo titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima, na manhã desta sexta-feira, dia 27, após conversa com o presidente da CBDU, Luciano Cabral. Na ocasião, o Secretário ainda anunciou que o Jiu-Jítsu será implementado aos Jogos Brasileiros Universitários deste ano (Jubs).

Com apoio do Governo do Amazonas, a LDU de Jogos de Praia deve ocorrer de 21 a 25 de novembro, na Ponta Negra, zona Oeste, com a disputa de cinco modalidades: Beach Rugby, Vôlei de Praia, Futevôlei, Handbeach (handebol de praia) e Beach Tennis. A expectativa é que quase 700 atletas participem da competição, sendo que 80 representarão o Amazonas. Isso porque, a seletiva para a LDU ocorreu em Manaus em setembro de 2016, com os Jogos de Verão Estadual.

“Desde ano passado, pleiteamos a vinda da LDU para Manaus e receber essa confirmação foi algo maravilhoso. Teremos aqui atletas do País inteiro, muitos deles que não conhecem o Amazonas, e que com certeza vão se apaixonar pelo nosso clima, cultura, comida e costumes. Além disso, acredito que vamos estimular a prática de alguns esportes no Estado e mostrar os talentos da nossa terra. Só tenho a agradecer pela confiança da CBDU”, disse o titular da Sejel, Fabricio Lima.

Para a presidente da Federação Amazonense Universitária de Desporto (Faud), Lilian Valente, a vinda da LDU para Manaus consagra a capital amazonense como uma boa opção para esportes de praia, uma vez que até hoje, apenas cidades do Nordeste receberam a competição.

“Manaus já mostrou que tem um grande potencial de estruturas esportivas para realizar qualquer evento, haja vista a LDU de Lutas, que fizemos ano passado, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, que vieram para a cidade. A Ponta Negra hoje já recebe vários eventos de praia, como vôlei de praia, futevôlei e ‘beach hand’. Ou seja, tem tudo para dar certo”, disse.

Ainda segundo Lilian, o evento na capital vai ser uma ótima oportunidade para o Amazonas obter excelência nos resultados. Até hoje, a melhor colocação do Estado foi o quarto lugar no vôlei de praia, na LDU do ano passado, com a dupla Wesley Oliveira e Sander Santos.

“A Federação vem desde 2015 realizando competições a nível de areia para movimentar, incentivar e massificar as modalidades de praia, que não contavam com uma participação expressiva do estado. Tenho certeza que o Amazonas poderá se destacar nos resultados este ano e bater a melhor posição que já tivemos hoje pela LDU, que foi o quarto lugar pelo vôlei de praia, com os atletas Wesley Oliveira e Sander Santos. Teremos muito a comemorar, principalmente em relação ao legado”, destacou.

Jubs agora terá Jiu-Jítsu

Em reunião com o presidente da CBDU, Luciano Cabral, em Brasília, o secretário de esporte do Amazonas, Fabricio Lima, ainda anunciou que o Jiu-Jítsu será implementado aos Jogos Brasileiros Universitários deste ano (Jubs). A campanha para que a Arte Suave fizesse parte do evento nacional iniciou ano passado, quando a modalidade passou a fazer parte dos Jogos Universitários do Amazonas (Juas).

“Desde o ano passado, estamos juntos a CBDU fazendo campanha para que um dos principais esportes da região Norte, o Jiu-Jítsu, pudesse fazer parte do Jubs. Desta forma, nosso primeiro passo foi oferecer no Juas a arte suave, uma modalidade em que o Amazonas é referência e detém muitos talentos. Tenho certeza que este novo esporte vai trazer bons resultados para o Amazonas e sou grato à Confederação por ter enxergado o quanto este esporte é valioso para nós e para o País inteiro”, destacou Lima.

LDU de LUTAS e Futebol 7 / 2016

Ano passado, Manaus recebeu tambem uma edição da Liga do Desporto Universitário (LDU), sendo de Futebol 7 e de lutas. O evento reuniu um total de 430 atletas, sendo 230 em campo e 200 pelo Karatê, Judô e Taewkondo. O Amazonas deixou boa impressão aos 17 estados que passaram pela Capital, mostrando competitividade e boa receptividade.

Na ocasião, o Amazonas fechou LDU de Lutas com o saldo de 30 medalhas e três troféus, sendo terceiro lugar geral feminino Judô, segundo lugar geral Taekwondo feminino e terceiro lugar no Judô por equipe feminino.

Pelo Futebol 7, categoria feminina, a UNIP-SP sagrou-se campeã, após somatório de pontos no sistema de rodízio simples. A equipe da UNB-DF levou a prata e a UFRN-RN ficou com o bronze. No masculino, a UFRN-RN levou a melhor, a UFC-CE ficou em segundo lugar e UNIP-SP levou a terceira colocação.