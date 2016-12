Marinha intensifica fiscalização no fim do ano e realiza Operação Réveillon em Manaus

O Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), por intermédio da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), intensificou a fiscalização de embarcações no fim do ano, período em que aumenta a intensidade do tráfego, com o propósito de coibir o excesso de passageiros e cargas, visando à segurança da navegação e à salvaguarda da vida humana.

A Inspeção Naval realizada pela CFAOC é uma atividade de cunho administrativo que consiste no cumprimento da lei nº 9.537/1997, que trata sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional. Durante as abordagens, os Inspetores Navais verificam os seguintes aspectos: habilitação dos condutores, documentação da embarcação, material de salvatagem (coletes e boias), extintores de incêndio, luzes de navegação, a lotação e o estado da embarcação.

A CFAOC alerta aos armadores, aos proprietários e aos comandantes das embarcações para cumprirem com seus limites de passageiros e cargas, evitando assim o constrangimento de retornarem ao porto, atrasando a viagem de seus passageiros, bem como a autuação da embarcação e a retenção da carteira profissional dos seus condutores.

A partir das 14h do dia 31 de dezembro, será realizada a Operação Réveillon com o intuito de fiscalizar embarcações de esporte e recreio, por ocasião da queima de fogos para a virada do ano na praia de Ponta Negra, em Manaus, no Amazonas.

Durante a operação, os condutores e os tripulantes das embarcações serão orientados quanto aos requisitos de segurança e sobre a distância mínima, de 250 metros, que suas embarcações devem permanecer afastadas das três balsas contendo fogos de artifício.

Visando delimitar uma área de segurança para as embarcações de esporte e recreio, boias amarelas serão dispostas ao redor das balsas. Essa demarcação deverá ser respeitada, assim como, caso os tripulantes desejem soltar fogos, que o façam com prudência, a fim de serem evitados acidentes com outas embarcações ou princípio de incêndio a bordo.

Na Operação, a Marinha empregará lanchas e militares da CFAOC.

Por fim, a Marinha deseja um ótimo Réveillon a bordo, com segurança para todos os tripulantes e passageiros e divulga 15 recomendações para segurança da navegação:

1) Esteja atento e vigilante durante a navegação.

Você é o responsável por tudo que acontece a bordo. O timão está em suas mãos!

2) Navegue a mais de 200 metros de distância da praia, respeite os banhistas.

Lembre-se, seu direito termina quando começa o do outro.

3) Tenha em mãos a sua habilitação e os documentos obrigatórios.

Confira tudo antes de sair e passe o dia tranquilo.

4) Conduza sua embarcação com velocidade segura.

Isso permite a realização de manobras em caso de situação imprevista e evita acidentes.

5) Faça manutenção preventiva na sua embarcação.

Assim como a gente, a embarcação também precisa de cuidados constantes. Cuidem-se!

6) Não consuma bebidas alcoólicas quando for conduzir sua embarcação.

Quando existe respeito, a diversão não tem limites.

7) Conheça bem todos os lugares por onde a embarcação irá navegar.

Não navegue no “escuro”.

8) Conheça a previsão do tempo antes de sair e fique atento às possíveis mudanças.

Com precaução, não existe mau tempo.

9) Previna incêndios em sua embarcação.

Pequenas medidas, como verificar o quadro elétrico e a validade dos extintores de incêndio evitam grandes tragédias.

10) Respeite o limite de pessoas a bordo e garanta a estabilidade da embarcação.

A maioria dos acidentes com vítimas fatais são causados por esse descuido.

11) Informe seu plano de navegação e a lista das pessoas a bordo ao seu iate clube. Leve sempre um equipamento de comunicação.

Navegar é bom, mas mantenha contato com terra firme.

12) Calcule o consumo de combustível para ir e voltar.

Guarde sempre um terço para eventualidades.

13) Quando ancorado, não movimente a embarcação se tiver alguém por perto na água.

A diversão e a segurança precisam navegar juntas!

14) Tenha coletes salva-vidas para todos a bordo.

Mas não se esqueça de que a prevenção é o seu melhor salva-vidas.

15) Não polua mares, rios e lagoas.

O meio ambiente e a sua família agradecem.

A Marinha ressalta que, a conscientização é tão importante quanto à fiscalização.

Em alguma situação que represente risco para a segurança da navegação, para a salvaguarda da vida humana nos rios e para a prevenção da poluição hídrica, procure a Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência, mais próxima de sua região, por meio dos sites www.mar.mil.br, www.dpc.mar.mil.br, ligue para o Disk Segurança da Navegação, 0800 280 7200, ou envie mensagens para o WhatsApp da CFAOC, (92) 99302 5040, e denuncie.

É a Marinha do Brasil trabalhando pela sua segurança!

Respeite as regras de navegação. Sua família agradece!