Marinha reinicia as buscas

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, comunica que, neste sábado, 24 de dezembro de 2016, Inspetores Navais da Agência Fluvial de Itacoatiara reiniciaram as buscas por uma das vítimas da colisão envolvendo uma canoa do tipo rabeta e uma lancha ocorrida no Rio Autaz Açu, no município de Autazes, no Amazonas, na noite do dia 22 de dezembro.

De acordo com informações de um dos sobreviventes, na canoa havia cinco pessoas, três foram resgatadas com vida e duas caíram no rio, desaparecendo em seguida. Na manhã dessa sexta-feira, o corpo de uma das vítimas foi localizado nas proximidades do acidente.

As buscas reiniciaram na manhã de hoje e contam com o apoio da Marinha do Brasil, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas e de comunitários.

As causas e responsabilidades serão determinadas em Inquérito Administrativo a ser instaurado pela Marinha do Brasil.