Matrícula da 1ª Chamada do Vestibular e SIS da UEA começa nesta segunda (26)

Universidade do Amazonas- UEA

Começa nesta segunda-feira (26), o prazo de recepção de documentos para matrícula da 1ª Camada, 1ª Etapa, do Vestibular e Sistema de Ingresso seriado (SIS) 2016, acesso 2017 da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A matrícula da 1ª etapa será somente para os cursos que terão início das aulas no primeiro semestre de 2017. A recepção de documentos segue até o dia 30 de dezembro.

Os candidatos convocados deverão imprimir e preencher o formulário Ficha de Identificação do Candidato que se encontra disponível no portal da UEA levando o referido formulário, juntamente com a documentação exigida, na respectiva Unidade Acadêmica na qual o curso esta sendo ofertado.

Caso não sejam preenchidas todas as vagas pelos candidatos convocados em primeira convocação poderá haver nova convocação dos subsequentes classificados a qual será realizada de acordo com Edital próprio (Edital de Matrícula) a ser divulgado no site www.uea.edu.br e imprensa local.

Os candidatos classificados para os cursos que terão início no segundo semestre 2017 deverão realizar matrícula na segunda etapa, cujo Edital de Matrícula será publicado a partir do dia 20/04/2017.

Confira os links abaixo.

VESTIBULAR

http://noticias1.uea.edu.br/noticia.php?notId=48863

SIS

http://www2.uea.edu.br/modulo/event/event.php