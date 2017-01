MEC repassa R$ 137 milhões para instituições federais de ensino superior

As universidades federais e os hospitais universitários receberam nesta semana do governo federal R$ 69 milhões para a cobertura de despesas de custeio e manutenção. A informação é do ministério da Educação.

Segundo o MEC, esse dinheiro faz parte dos R$ 137 milhões destinados a todas as instituições federais de ensino superior.

Já a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica recebeu R$ 39 milhões.

Ainda de acordo com o MEC, o montante ainda contempla R$ 15 milhões à assistência estudantil para garantir a permanência de estudantes de baixa renda tanto nas instituições de ensino superior como na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica.

Com informações do Portal Brasil, reportagem, Tayssa Bryto