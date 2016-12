Médico alerta para danos do canhão laser usado nas baladas

O alerta é do médico oftalmologista, Leôncio Queiroz Neto, em entrevista ao Cotidiano desta segunda-feira (26). O programa que vai ao ar de segunda a sexta, na Rádio Nacional AM Brasília.

Ele comenta que o canhão de laser tem um efeito muito bonito, mas é necessário cuidados com os raios de luz emitidos, porque eles têm alguns comprimentos de ondas que podem ser lesivos à retina e ao fundo do olho. E somando-se a espelhos e outras superfícies refletoras podem contribuir para que a luz, ao tocar a retina e o fundo do olho, cause queimaduras oculares e outros problemas sérios.

“Nós nunca sabemos a potência desses canhões. A gente não sabe o tempo que pode fixar. O melhor é nunca olhar diretamente para o facho desses lasers e nem tampouco, se alguém estiver conduzindo o equipamento, apontar a luz diretamente para outra pessoa ou para a superfície refletora”, explica o oftalmologista.