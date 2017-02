Meia tonelada de drogas apreendidas em região de mata no Careiro Castanho

Uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e equipes da Polícia Civil resultou na apreensão de aproximadamente 500 quilos de drogas em uma região de mata no Careiro Castanho, e na prisão de Marcel Prestes Silva, 31, nesta quarta-feira (1).

A Operação contou com a participação de policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da SSP-AM, do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com apoio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e Delegacia Fluvial (Deflu).

Segundo a secretária executiva de Inteligência da SSP-AM, Tamera Maciel, os entorpecentes, maconha do tipo skunk e pasta base de cocaína, são de origem colombiana e fazem parte da mesma remessa apreendida na semana passada, quando uma tonelada de drogas foi interceptada. “Geralmente quando essa droga chega a Manaus eles costumam esconder em diversas localidades, onde tem mato, próximo ao rio, nunca no mesmo lugar”, explicou.

Marcel foi preso pela manhã na própria residência dele, no bairro São Raimundo, zona Oeste da cidade. Com ele, as equipes encontraram um fuzil, duas pistolas, seis carregadores de pistola, quatro carregadores de fuzil, munições e uma luneta de arma.

Após a prisão de Marcel, as equipes chegaram até uma região de mata na localidade Paraná do Araçá, em Careiro Castanho, próximo à BR 319, onde encontraram os 500 quilos de drogas.

De acordo com o delegado Mário Paulo, da Seai, Marcel atuava fazendo a segurança dessa droga. “O Marcel fez parte do transporte desse entorpecente. A droga seria entregue a outras pessoas em Manaus, que estamos investigando ainda”, comentou.

Marcel foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Fotos: Sérgio Augusto