Membro da FDN é preso na zona norte

A Secretaria Adjunta de Operações Especiais (Seaop) prendeu na manhã desta sexta-feira (20), por vota das 9h, Janderson da Silva Lobato, 21, conhecido o mundo do crime como ‘Cica’. Ele havia fugido do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no dia 1° de janeiro, e foi capturado em uma residência no conjunto Buriti, bairro Nova Cidade, zona norte da capital, depois de uma denúncia anônima.

De acordo com o secretário da Seaop, Orlando Amaral, ‘Cica’, no momento da prisão, estava com uma arma, calibre 38 e uma porção de cocaína. Além disso, ele confessou ser membro da facção criminosa Família do Norte (FDN).

Agora, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), 83 detentos dos 225 que fugiram foram recapturados.

Janderson foi encaminhado para o 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.