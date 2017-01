Menor é apreendido com arma de fogo calibre 38

Policiais Militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por meio da ‘Operação Águia 1’ apreenderam um menor por porte ilegal de arma de fogo, nesta terça-feira (24), no conjunto Nova Cidade, zona Norte da capital de Manaus.

Os agentes estavam em patrulhamento na Avenida Curaçao, quando avistaram o rapaz em atitude suspeita. Ao ser realizada a abordagem, foi encontrado com o ele um revólver calibre 38, marca Rossi, com três munições intactas. Ao consultar o nome do adolescente de 17 anos, no Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) foi constatado que ele já tinha sido apreendido pelos crimes de latrocínio e roubo.

O menor foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) para procedimentos cabíveis.