Mercado Municipal Adolpho Lisboa é tema da Série ‘Mercados’ da TV Brasil

O Mercado Municipal Adolpho Lisboa é o palco do terceiro episódio da série ‘Mercados’, produzida pela Sete Personagens Produções Culturais Ltda., que está visitando 13 empórios tradicionais de alimentos em todo o Brasil, enfocando não só a história de prédios com mais de um século de existência, mas, principalmente a variedade de alimentos regionais e histórias de vida dos permissionários.

A edição do Adolpho Lisboa teve a participação do Chef Felipe Schaedler que fala da culinária da região dentro do Mercado. O programa destaca ainda, a imponência e a arquitetura do prédio, bem como produtos regionais como tucumã, cupuaçu, tucupi, farinha do Uarini e o sanduíche X-caboquinho. A apresentação é de Geovanna Tominaga.

Segundo a autora e diretora da série, Mariana Alvim, escrever e dirigir ‘Mercados’ foi um aprendizado para a equipe, que vai mostrar não só a identidade gastronômica brasileira, mas também a formação de alguns mercados, que são verdadeiros monumentos históricos em todo o Brasil.

Para o diretor da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, é sempre motivo de orgulho para o manauara ter o Mercado Municipal Adolpho Lisboa como inspiração para trabalhos que são mostrados em todo o Brasil. “Após o restauro, concluído nesta gestão, não apenas manauaras voltaram a frequentar, mas as agências de turismo passaram a incluir em seus roteiros o Mercado Municipal”

O programa que mostra a Série Mercados vai ao ar no próximo sábado, 21, pela TV Brasil, a partir das 15h15, hora local, canal 166, Sky.