Metalúrgico é denunciado por vender drogas na Avenida Autaz Mirim

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Christiano Castilho, prendeu em flagrante, na tarde de segunda-feira, dia 23, por volta das 16h30, o metalúrgico Alberto da Silva Melo, 34, denunciado por comercializar drogas na Avenida Autaz Mirim, conhecida como “Avenida Grande Circular”, na zona Leste da cidade.

De acordo com a autoridade policial, a equipe de investigação chegou até o infrator após receber delações informando que Alberto estaria comercializando entorpecentes na oficina metalúrgica onde trabalhava, localizada na Avenida Autaz Mirim, primeira etapa do bairro São José Operário, zona Leste. Em seguida os policiais civis deram início às diligências.

“Estávamos de campana no local indicado quando percebemos uma movimentação intensa. Logo depois seguimos para o estabelecimento e, durante revista, encontramos na janela da oficina uma luva de plástico contendo 19 trouxinhas de maconha, seis kits de pasta base de cocaína, uma trouxinha de oxi e R$ 13 em espécie”, explicou Castilho.

Segundo o delegado, o infrator teria confirmado, em depoimento, que as substâncias entorpecentes pertenciam a ele. Alberto argumentou, ainda, que comercializava entorpecentes no local de trabalho há quatro meses. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, ele será submetido à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na zona Sul da cidade.