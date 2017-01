Mil homens das Forças Armadas vão atuar em presídios

O ministro da Defesa, Raul Jungmann anunciou nesta quarta-feira (18), que o governo federal vai liberar mil homens do Exército, da Marinha e Aeronáutica para atuarem nos presídios de todo o Brasil. Dentro de no máximo dez dias as forçar vão estar prontas e, caso haja necessidade, o efetivo pode ser ampliado com base nas demandas dos estados.

Homens que já atuaram em operações de varredura e segurança durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, sempre que possível, serão deslocados de outras unidades da federação, para garantir a segurança das equipes e evitar a “contaminação” da operação.

Inicialmente, o Ministério da Defesa vai investir R$ 10 milhões para custear a operação, mas o montante vai variar conforme a necessidade. Os militares só entrarão nos estabelecimentos prisionais após as forças policiais locais garantirem que não há risco. Os militares não terão contato com os presos, que deverão ser retirados das celas e demais dependências durante a inspeção em busca de armas, drogas e aparelhos celulares.

Com informações da Agência Brasil