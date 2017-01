SP - KASSAB/PROJETO CRUYFF - CIDADES - O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab(DEM), durante a inauguração de quadras no complexo desportivo Clube da Comunidade Flor de Mocidade do Burgo, no distrito de Ermelino Matarazzo, zona leste da cidade, como parte do Projeto Cruyff Court. A Fundação Johan Cruyff em parceria com a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SEME) inaugura a primeira Cruyff Court da América do Sul. A parceria está incluída no projeto Clube Escola e tem como principal objetivo reunir as crianças e os adolescentes por meio de jogos e recreação. 19/11/2010 - Foto: NILTON FUKUDA/AGÊNCIA ESTADO/AE

Ministro recua, depois de anunciar que a internet brasileira deixaria de ser ilimitada até o fim do ano O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, recuou e disse que o governo desistiu de pôr fim aos planos de internet fixa ilimitada. Em nota divulgada à imprensa, o ministro disse que “não haverá mudanças no modelo atual de planos de banda larga fixa, reiterando seu compromisso em atender o interesse da população e do consumidor”. EQUÍVOCO A nova declaração veio após Kassab afirmar, quinta-feira, que a internet fixa brasileira deixaria de ser ilimitada até o fim do ano. Na manhã de sexta-feira, a Anatel disse o contrário, e que o ministro havia cometido um equívoco. Desde o ano passado, a polêmica em torno do limite na internet fixa tem gerado protestos por parte dos usuários. Compartilhar Facebook

