O tema infecção urinária está em alta nesta época do ano, já que a incidência dessa condição aumenta nos meses mais quentes. Ainda assim, há uma diversidade de mitos envolvendo a patologia. Com a missão de alertar a população, a Dr. Regina Paula Ares, ginecologista, fala sobre alguns deles e também lista algumas verdades:

Mitos e Verdades: Infecção Urinária:

Urinar depois do sexo! – VERDADE

Durante o sexo, o corpo humano entra em contato com muitas bactérias que, por consequência, podem acabar entrando tanto no canal urinário feminino quanto no masculino. Eliminar o xixi após a prática pode ajudar a remover as possíveis bactérias que se acumulam durante a relação.

Sempre que houver ardor ao urinar o motivo é a infecção urinária – MITO

Segundo pesquisas, apenas 20% dos casos de dor e ardor são infecções urinárias. Os outros 80% não apresentam alterações que comprovem. Esse problema pode estar relacionado a infecções ginecológicas, traumatismo local ou irritações.

Evitar segurar a urina – VERDADE

O fato de reter a urina favorece um aumento da população bacteriana da flora local, podendo ocasionar a infecção. O nosso trato urinário tem uma flora bacteriana própria, que coloniza o sistema e é eliminada periodicamente ao urinar.

A limpeza após a evacuação não pode causar infecção urinária – MITO

Em quase 90% das vezes a bactéria Escherichia coli, que habita o intestino, é a culpada. Por isso, é tão importante fazer corretamente a higiene íntima, limpando sempre da vagina em direção ao ânus.

Os problemas ginecológicos favorecem o surgimento da patologia – VERDADE

As mulheres com infecções vaginais ou corrimentos estão mais predispostas à infecção urinária. A proximidade entre a vagina, ânus e uretra, facilita a contaminação.

A ingestão de álcool e cafeína não influenciam na contaminação – MITO

É necessário reduzir consumo desses itens pois eles podem enfraquecer o sistema de defesa do organismo.

Evitar o uso de biquíni molhado por longos períodos – VERDADE

O uso prolongado de peças molhadas, como biquínis ou bermudas, aumentam as chances de contrair a doença, devido à proliferação facilitada de bactérias patogênicas (agressoras) no sistema urinário.

Usar roupas justas ou de fibras sintéticas não interfere no desenvolvimento da patologia – MITO

O hábito pode, sim, contribuir para o aparecimento dos sintomas, uma vez que a falta de ventilação pode facilitar na proliferação das bactérias.

Trocar o absorvente íntimo com frequência – VERDADE

A presença de umidade e sangue aumenta muito o risco de proliferação de bactérias. Portanto, o correto é não deixar o absorvente íntimo ficar cheio por muito tempo, principalmente se for um absorvente externo, que pode deixar a pele ao redor da uretra úmida e com sangue. Ainda há controvérsias entre os especialistas sobre qual tipo de absorvente é o mais perigoso: internos ou externos. Na dúvida, independentemente do absorvente usado, troque-o com frequência.