Moradores com casas alagadas protestam em Manaus

Manaus- Afetados pela forte chuva que atingiu a cidade na manhã desta quarta-feira (01), moradores do loteamento Rio Piorini, na Zona Norte de Manaus, estão protestando na Avenida Arq. José Henrique Rodrigues.

Pelo menos 30 famílias fecharam a rua .Eles estão utilizando pedaços de madeiras e móveis para bloquear os dois sentidos da via.

Os moradores tiveram suas casas alagadas com a subida do Igarapé do Passarinho. As famílias perderam móveis, roupas e eletrodomésticos.

A dona de casa Marleide Rocha dos Santos, de 38 anos, é moradora da Rua Monte Feliz e perdeu vários pertences. “Minha casa foi toda inundada com água do igarapé. Tinha oito pessoas em casa na hora, inclusive crianças. Tivemos que suspender os móveis e colocamos roupas dentro de rede, mesmo assim, perdemos geladeira, freezer, fogão e a cama porque ficaram molhados. Saímos de casa e estamos esperando a água baixar para ver os prejuízos”, diz.

A Polícia Militar esteve no local para tirar os manifestantes e liberar a via, mas até as 8h30, os dois sentidos da avenida seguiam com as barricadas.

(Com G1 Amazonas)