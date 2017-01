Moradores de Manaus sofrem com os estragos após forte chuva

Moradores de Manaus, voltaram a sofrer com os prejuízos ocorridos após a forte chuva que atingiu a cidade na tarde deste domingo (22). Vários pontos de Manaus ficaram alagados após o temporal, a chuva durou mais de seis horas.

A Defesa Civil registrou 32 ocorrências, entre alagações, deslizamentos de terra e desabamentos de muros. O Corpo de Bombeiros recebeu 30 chamados, via 193, até o fim da tarde

Em um vídeo, um morador mostra a casa totalmente tomada pela água da chuva.

Na Rua J, Conjunto Bairro Novo no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, várias casas foram alagadas com a chuva. Os moradores ficaram revoltados e relataram que as inundações acontecem cada vez que um temporal atinge a cidade.