Morre aos 72 anos o delegado de Polícia de Classe Especial José Elcy Barroso Braga

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do delegado-geral da instituição, Frederico Mendes, manifesta profundo pesar pelo falecimento, aos 72 anos, do delegado de Polícia de Classe Especial José Elcy Barroso Braga, ocorrido na tarde desta sexta-feira, dia 27 de janeiro, às 16h25, no Hospital da Unimed, situado no Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona Centro-Sul da cidade, em decorrência de parada cardiorrespiratória.

Elcy Barroso, como era chamado pelos colegas de trabalho, passou os últimos onze meses sendo submetido a tratamento médico em função de dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs). Nascido em Eirunepé, município distante 1.160 mil quilômetros em linha reta da capital, ele ingressou na Polícia Civil em 1978, após aprovação em concurso público. Chegou a ser homenageado, em vida, pela instituição, concedendo o próprio nome ao auditório da Delegacia Geral, na zona Centro-Oeste da cidade.

Nesta semana, precisamente no dia 26 de janeiro, Elcy Barroso completou 39 anos de trabalho dedicados à Polícia Civil do Amazonas. No período de abril a outubro de 1992 ocupou o mais elevado cargo da instituição, o de delegado-geral e, por três vezes durante a carreira policial atuou como delegado-geral adjunto. Em 2003 foi nomeado Secretário-Executivo de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

Ao longo de quase quatro décadas passou pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), Departamento de Polícia do Interior (DPI), Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Corregedoria da Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, município distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus.

O eirunepeense era casado há mais de 40 anos com Tânia Regina Leal Barroso. Ele deixa seis filhos e oito netos. O velório da autoridade policial irá ocorrer na noite desta sexta-feira, dia 27, com previsão de início às 22h, no Auditório José Elcy Barroso Braga, nas dependências da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste. O local do sepultamento ainda não foi confirmado pelas pessoas próximas a ele. Aos familiares e amigos, o delegado-geral e toda a cúpula da instituição manifestam solidariedade neste momento de luto.