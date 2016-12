Morre aos 60 anos Carrie Fisher, atriz que interpretou princesa Leia de ‘Star Wars’

Morreu na tarde desta terça-feira, aos 60 anos de idade, a atriz americana Carrie Fisher, famosa mundialmente com o papel de Princesa Leia em “Star Wars”. Carrie faleceu devido a complicações de um ataque cardíaco sofrido na sexta-feira à noite, durante um voo entre Londres, na Inglaterra e Los Angeles, nos Estados Unidos.

A atriz que recebeu atendimento no avião, 15 minutos antes do pouso, foi levada para um hospital, na capital do estado da Califórnia, mas não resistiu aos danos causados pelo infarto.

Nascida em Beverly Hills, na Califórnia, em 21 de outubro de 1956. Carrie Frances Fisher é filha do cantor e apresentador Eddie Fisher e da atriz, cantora e dançarina Debbie Reynolds.

Reportagem, João Paulo Machado