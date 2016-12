Morre astronauta que ajudou a construir Estação Espacial

A NASA emitiu uma nota na manhã deste sábado (24), informando o falecimento, o cientista norte-americano de origem britânica Piers Sellers morreu em Houston, no Texas, com um cancro pancreático.

“Toda a família da NASA lamenta a morte do cientista e astronauta Piers Sellers… Piers dedicou sua vida para salvar o planeta. O trabalho dele como cientista do clima em modelagem computacional do sistema do clima, estudos de sensoriamento remoto via satélite e trabalho no terreno usando aviões, satélites e equipes terrestres abriram novas perspectivas na compreensão dos sistemas da Terra,” diz a publicação da NASA.

Formado em Biometeorologia e Ciência da Ecologia, o ex-astronauta era Diretor da Divisão de Ciências da Terra da NASA.

Nascido em Inglaterra, em 1955, Sellers se mudou com a esposa para os Estados Unidos em 1982 porque seu objectivo – ser astronauta – dificilmente seria atingido no Reino Unido, que não tem programa espacial próprio e não participa com tripulações humanas nos programas da agência espacial europeia ESA.

Sellers candidatou-se à NASA em 1984, mas o fato de ser britânico impediu inicialmente sua entrada. Em 1996, Piers Sellers entrou finalmente para a agência espacial norte-americana.

O cientista era um veterano do programa Space Shuttle – voou no Atlantis, Discovery e Columbia – e foi um dos construtores da Estação Espacial Internacional (EEI), onde esteve três vezes em missão (2002, 2006 e 2010).

Fez seis caminhadas em espaço aberto, entre as quais uma caminhada de 19 horas durante a Expedição 5 da EEI, sua primeira missão, para montar uma das principais peças da estrutura central da Estação Espacial.