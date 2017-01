Motorista perde controle em curva e carro atinge poste e loja em Manaus

O condutor de um veículo perdeu controle do carro, subiu a calçada, atingiu um poste de energia elétrica e uma loja na avenida Maceió, na Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (22) e ninguém ficou ferido. A colisão provocou a interrupção do fornecimento de energia para parte do bairro Nossa Senhora das Graças.

De acordo com testemunhas , por volta das 5h, o veículo modelo Mitsubishi ASX, trafegava em alta velocidade pela avenida sentido bairro/Centro, quando o condutor perdeu o controle do carro em uma curva.