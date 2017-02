MP que cria taxas em favor da Suframa deve ser debatida em breve pelo Congresso

“A Suframa sofreu muito durante a gestão petista e agora precisamos resgatar a valorização deste importante órgão”, ressaltou Pauderney. O líder do Democratas na Câmara, deputado Pauderney Avelino (AM), disse que o Congresso deve debater nas próximas semana a Medida Provisória MP 757/2016, que cria duas taxas em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

“A Suframa sofreu muito durante a gestão petista e agora precisamos resgatar a valorização deste importante órgão”, ressaltou Pauderney. A MP institui a Taxa de Controle Administrativo de Incentivos Fiscais (TCIF) e a Taxa de Serviços. As mercadorias que ingressarem na ZFM para industrialização e posterior exportação contarão com a suspensão da TCIF, que se converterá em isenção, em razão da efetiva saída dos produtos do território nacional. Segundo o parlamentar amazonense, a Suframa tem uma importância estratégica para a região e precisa ter seu papel reconhecido. “É uma instituição que merece todo o nosso respeito e apoio”, afirmou. “Me empenharei pessoalmente na garantia de suas atividades”, acrescentou.

O texto será analisado primeiramente por uma comissão mista de deputados e senadores, que terão até o dia 6 de fevereiro para apresentarem emendas. Só depois a MP vai ser votada separadamente nos plenários da Câmara e do Sendo. A partir de 30 de março, a MP começa a tramitar em regime de urgência.