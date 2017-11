Policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (SEAOP), da Secretaria de Segurança Pública (SSP), prenderam em flagrante, por volta das 9h30 desta segunda-feira (27), Vanessa Gonçalves Hilário, 21, em um prédio de apartamentos localizado na rua Porangatu s/n, Redenção. Com ela, foram encontrados aproximadamente 10 kg de drogas entre pasta base de cocaína, shunk, cocaína, maconha, além de duas balanças de precisão.

Vanessa foi encaminhada ao 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Foragido

A polícia chegou ao local após uma ligação anônima no disk-denúncia (181 / 99325-7313). A delação informava o foragido Gerson Cintra Custódio, 24, estaria traficando drogas no local. Ele já responde por tráfico de drogas e está sendo procurando desde o dia 13 de agosto de 2017, pois é condenado do semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).