Mulher tenta atravessar avenida e morre atropelada em Manaus

A operadora de caixa Rosineide Monteiro Negreiros, de 42 anos, morreu após ser atropelada por um carro em alta velocidade na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A vítima foi atingida por um veículo ao atravessar a via e foi lançada a cerca de 30 metros de distância, na noite de domingo (29).

O caso ocorreu, por volta das 22h, no sentido Centro/bairro da Avenida Max Teixeira.

De acordo com testemunhas, a operadora de caixa voltava para casa caminhando e foi atropelada quando atravessava a via com o semáforo fechado para o tráfego de veículos.

Testemunhas afirmam ainda, que o carro estava em alta velocidade passou pelo semáforo e atingiu com Rosineide Monteiro. Com o impacto da colisão, a vítima teve o corpo lançado no canteiro central.

“Ela estava atravessando corretamente no semáforo e o carro bateu nela quando já passava pela Faixa Azul. O motorista fugiu e não prestou socorro”, disse um amigo da vítima.