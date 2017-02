Mulher tranca os filhos durante três dias em casa na Zona Leste

A Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca) procura uma mulher suspeita de deixar as crianças trancados em casa durante três dias. Os três meninos – de 3, 5 e 7 anos – foram localizados na Zona Leste de Manaus após uma denúncia anônima. O Conselho Tutelar da região informou que as crianças precisaram sair do local pelo vão do ar-condicionado.

De acordo com o concelheiro tutelar Júnior Rodriguez em entrevista ao G1, as crianças foram localizadas em uma rua no bairro São José 2.

Os vizinhos relataram que a mulher faz isso com frequência.

“Essas crianças estão sozinhas desde domingo (29). Segundo os vizinhos, [a mulher] já é acostumada a fazer isso. Quando eu fui averiguar essa denúncia, nós encontramos essas crianças na rua com as roupas todas sujas e com fome. A mãe saiu, os trancou em casa e eles só conseguiram sair porque pularam pelo buraco do ar-condicionado”, explicou.

Rodrigues informou que o pai dos meninos não foi encontrado, pois trabalha no interior do estado. O Conselho Tutelar adotou a medida chamada “família extensa”, baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e as crianças foram deixadas com os avós paternos.

Segundo a titular da Depca, Juliana Tuma, diligências estão sendo realizadas para tentar localizar a mãe dos meninos. Ela deve ser ouvida na sede da especializada e pode responder por abandono de incapaz.