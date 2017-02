Músico Ygor Saunier faz oficina de partitura gratuita na capital

Nos dias 4 e 7 de fevereiro, o músico Ygor Saunier promoverá a oficina “Aprendendo a Ler Partitura”, no Conservatório de Música do Amazonas (CMA), zona Centro Sul. A entrada é gratuita.

A oficina é em contrapartida ao Edital de Conexões Culturais 2015 da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em que Saunier foi contemplado com o projeto “O Jungle Jazz e a Universalização da Música Amazônica” desenvolvido em parceria com a cantora Karine Aguiar.

Ygor é baterista, percussionista, educador musical mestrando em Música pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e autor do livro “Tambores da Amazônia”. Esta é a primeira vez que o músico promoverá a oficina de partitura gratuita em Manaus.

“Qualquer pessoa, a partir dos 12 anos, poderá participar, sendo músico, cantor, ou que não tenham relação nenhuma com a música, porque é uma abordagem que vai do zero. Pessoas que nunca tiveram o contato podem fazer parte do curso”, informou.

Os interessados deverão se dirigir, nos dias 4 e 7, diretamente ao CMA, localizado na rua QU, esquina com a rua RS, nº 12, Morada do Sol. “O primeiro dia será no sábado, às 14h, e o segundo na terça-feira, às 19h30. Recomendamos apenas a chegar com antecedência”, ressaltou Saunier.

Jungle Jazz

O projeto “O Jungle Jazz e a Universalização da Música Amazônica” resultou no segundo CD da artista Karine Aguiar, intitulado “Organic”, lançado em novembro do ano passado no Teatro Amazonas.

“A Manauscult foi nossa principal parceira na gravação desse disco maravilhoso que conta com a participação de grandes nomes da musica brasileira e internacional e foi produzido pelo jazzista norte-americano Matthew Parrish. Gravei as baterias e percussões e fizemos essa mistura com os ritmos amazônicos que deu o título ‘a cantrora do Jungle Jaz’ a Karine Aguiar”, contou Ygor Saunier.

