Navio de Assistência Hospitalar “Dr. Montenegro” parte a Operação “ACRE 2017”

O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Doutor Montenegro”, transferido por contrato de cessão de uso celebrado entre a Marinha do Brasil (MB) e o Governo do Estado do Acre, partirá de Manaus na próxima segunda-feira, 09 de janeiro de 2017, às 10h, do Cais da Estação Naval do Rio Negro, com destino ao município de Cruzeiro do Sul, no Acre, para iniciar a 17ª edição da “Operação Acre”.

Durante a “Operação Acre 2017”, a ser desenvolvida até o dia 28 de abril, serão atendidas as populações das comunidades de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, todas no Estado do Acre, e comunidades do Estado do Amazonas localizadas no Rio Juruá, com consultas médicas e odontológicas; exames clínicos e laboratoriais; cirurgias de pequeno porte; pré-natal; puericultura; palestras educativas; distribuição de medicamentos; e atenção farmacêutica.

A equipe de saúde é composta por 14 militares, sendo: cinco médicos; cinco cirurgiões-dentistas; dois farmacêuticos bioquímicos; dois enfermeiros de nível superior; e 10 praças, sendo oito técnicos em enfermagem e dois técnicos em radiologia médica. A previsão de atendimentos para esse ano é de 25 mil pessoas.

Para prestar este apoio à população o navio é dotado de dois ambulatórios odontológicos com quatro cadeiras; dois consultórios médicos, um laboratório para exames; sala de trauma; sala de raio-X; sala de mamografia; uma enfermaria; uma sala de vacinas e uma farmácia, onde será realizada a entrega de medicamentos às comunidades carentes; além de quatro lanchas orgânicas empregadas para atendimentos em locais de difícil acesso. Como diferencial, o NAsH “Doutor Montenegro” possui um equipamento de raio-X com conversor de imagem digital, mamógrafo, e comunicações por satélite.

Conheça um pouco da História do NAsH “Doutor Montenegro”

O Hospital Fluvial Dr. Manoel Braga Montenegro terminou de ser construído em janeiro de 1997, sob encomenda do então Governador do Estado do Acre, o Sr. Orleir Messias Cameli, no estaleiro Conave, em Manaus, sendo entregue na cidade de Rio Branco-AC.

Após entendimentos entre o Ministério da Saúde, o Governo do Estado do Acre e o Comando da Marinha do Brasil, ficou decidido que o Navio seria transferido para Marinha por contrato de Cessão de Uso a ser celebrado entre esta e o Governo do Estado do Acre, sendo incorporado à Marinha do Brasil, na Estação Naval do Rio Negro, em Manaus, em 19 de maio De 2000.

A Marinha do Brasil escolheu o nome de “Doutor Montenegro” para o navio, uma homenagem ao ilustre médico acreano Doutor Manuel Braga Montenegro, um homem simples, de poucas e boas palavras e sempre disposto ao trabalho. Assim, pode-se definir o perfil do médico Manoel Braga Montenegro, nascido na cabeceira do rio Liberdade em 14 de março de 1927, filho de uma família de imigrantes cearenses. O Navio tem como lema a frase “Saúde Sem Limite”.