Navio M/S Oriana chega segunda-feira em Manaus

O segundo maior navio da Temporada de Cruzeiros 2016/2017, o Navio M/S Oriana, atraca no Porto de Manaus, no Centro, nesta segunda-feira, 6, por volta de 17h. A embarcação traz a bordo 2,6 mil pessoas, sendo 1.880 passageiros e 760 tripulantes. O navio segue viagem na terça-feira, 7.

O receptivo aos passageiros será feito pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) em parceria com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), além da Polícia Turística do Amazonas (Politur). Na ocasião serão distribuídos guias bilíngues, artesanato indígena e orientações, por meio dos Centros de Atendimento ao Turista (CATs).

“O número de turistas que visita a cidade vem aumentando gradualmente a cada Temporada, graças ao trabalho integrado feito entre as instituições municipais e estaduais envolvidas. Viemos numa crescente de preparo e melhorias realizadas em conjunto o que garante o sucesso de cada operação”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

Para a presidente da Amazonastur, Oreni Braga, a chegada do navio Oriana só confirma que Manaus pode entrar de vez na rota dos grandes transatlânticos do mundo. “Há alguns dias aportou o Queen Victoria, o maior que o Amazonas já recebeu em todos os tempos. E agora chega, também pela primeira vez, o Oriana, que trará um número muito expressivo de turistas ao Estado. Por isso, vamos em março mais uma vez participar da Seatrade Miami, a maior feira desse segmento”, disse a titular do Órgão Estadual de Turismo.

Temporada

Em janeiro deste ano a Temporada de Cruzeiros 2016/2017 também trouxe o maior navio já registrado em Manaus, o M/S Queen Victoria, com 294 metros de comprimento, trazendo 2.681 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. O próximo Navio a chegar será M/S Braemar, na quinta-feira, 9.

A Temporada de Cruzeiros 2016/2017 teve início no dia 11 de novembro de 2016 e continua até junho deste ano, com a chegada de mais 11 navios.

Texto: Karyme Dibo

Fotos: Ingrid Anne/ Manauscult