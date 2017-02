Neste sábado – Pontual Pizzaria & Temakeria inaugura nova loja em Manaus

Com pouco mais de 10 anos no mercado, a Pontual Pizzaria & Temakeria inaugura neste sábado, 4 de fevereiro, sua segunda loja na Zona Leste de Manaus. A nova Pontual está localizada na rua Maraujá, 111, no São José 1, entre a praça e o Uai Shopping. Pizza, sushi, hambúrguer artesanal, forró, chopp, transmissão ao vivo na rádio comunitária. A noite promete.

Segundo o proprietário da Pontual, o administrador Antônio Vieira, uma grande promoção em todo o cardápio vai marcar a noite de inauguração. Além disso, está prevista uma animada festa no ritmo do pé de serra da banda “Balanço da Sanfona”, a partir das 18h. A programação terá transmissão ao vivo pelo Programa Elite do Forró, da Rádio Comunitária A Voz das Comunidades (87,9 FM).

Gostoso e barato

A Pontual é reconhecida no mercado pela qualidade, preços convidativos e excelente atendimento. A promoção de inauguração inclui Sushis (Hot Roll e Uramaki) por apenas R$ 12,99 (Hot Filadélfia, Butterfly, Califórnia e Skin). A pizza cone sai por apenas R$ 5, enquanto a pizza grande tradicional sai por apenas R$ 24,99 – incluindo um refrigerante de 2 litros.

A Pontual também serve os melhores sanduíches da Zona Leste. O mais pedido na lanchonete é o X-Pontual (pão, hambúrguer artesanal, queijo, bacon e batalha palha), que custa apenas R$ 9,99 – o combo inclui ainda refrigerante em lata e uma porção de batata frita.

Telão para jogos e UFC, além de Wi Fi

O local é dotado de telão com projetor para o público que gosta de acompanhar os jogos dos campeonatos Estaduais, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e UFC. Os clientes também têm acesso a Wi Fi (Internet grátis). O telefone da nova Pontual é o (92) 99158-8965.

Conheça também a matriz

A primeira loja da Pontual Pizzaria & Temakeria fica na rua 4, número 19, no São José 3, em frente à praça do campo do Bahia. O telefone do Delivery da matriz é o (92) 99235-5543.