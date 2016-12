Notificações de casos de Dengue crescem 180% em Manaus

Neste ano, o número de notificações de casos de Dengue em Manaus cresceu mais de 180 por cento, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. De janeiro a outubro, foram 8.246 alertas, contra 2.926 registrados no mesmo período de 2015. No entanto, o índice de casos confirmados da doença reduziu 20,6 por cento. Neste ano, a doença foi diagnosticada em 847 pessoas, no ano passado foram mais de mil confirmações. Portanto, é preciso ter atenção com o acúmulo de água em vasos de plantas, pneus, garrafas e vasilhames em geral. Esses recipientes, com acúmulo de água parada, são os ideiais para a proliferação do mosquito que transmite, além da Dengue, a Zika e a Chikungunya. Essas ações não implicam em dizer que as pessoas não possam armazenar água para consumo, como explica a coordenadora geral dos Programas de Controle das Doenças Transmitidas pelo mosquito, do Ministério da Saúde, Ana Carolina Santelli.

Uma forma de equacionar essa questão em ter que armazenar água e não permitir que esse armazenamento se transforme em criadouros do mosquito é uma estratégia de colocar uma tela ou um filó com elástico em volta, cobrindo esses reservatórios. Então, não permitindo que o mosquito pouse nesses locais para colocar os ovos” disse a coordenadora.

Neste mês de dezembro, com a chegada do verão e o aumento da quantidade de chuvas, a chance de reprodução do mosquito transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya aumenta. Por isso, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, pede para que a população faça de todas as sextas-feiras um dia nacional de mobilização contra o mosquito.

“Precisamos do apoio de cada brasileiro, de cada cidadão, de cada criança, para todas as sextas-feiras fazerem a busca pelos focos do mosquito, eliminar a água parada e podermos combater a transmissão de Dengue, Chikungunya e Zika que tem causado grandes danos a saúde pública no Brasil.” declarou o ministro.

Participe desta luta contra o mosquito. Receba os agentes de saúde e endemias quando eles visitarem a sua casa. Medidas simples como essas podem livrar você e sua família da Dengue, da Zika e da Chikungunya. Se você quer saber mais sobre como enfrentar esse mosquito, acesse: saude.gov.br/combateaedes.