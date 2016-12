Nova diretoria do Comitê de Bacia do Tarumã-Açu é eleita

A nova diretoria do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu (CBH-Tarumã) foi empossada nesta quarta-feira, 21, para o biênio 2017/2018, durante reunião realizada na sede do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), na zona Centro-Sul. A solenidade foi presidida pelo secretário do Estado de Estado do Meio Ambiente (Sema), Antonio Stroski, e consolida o trabalho de reativação definitiva do comitê, desenvolvido pela secretaria junto aos membros do colegiado.

Os novos diretores foram eleitos em chapa única. O jornalista Sérgio Miranda, do Instituto Socioambiental Meu Ambiente (Isma), é o novo presidente do comitê, juntamente com Eliana Veras, da Faculdade Salesiana Dom Bosco, na vice-presidência, além de Isaías Nascimento, da Sema, como secretário executivo, é o professor João Marcelo, representante da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc), na vice-presidência da diretoria executiva.

Sérgio Miranda destacou que os desafios são diversos, mas está confiante para discutir melhorias e promover intervenções necessárias em toda bacia do Tarumã-Açu. “É uma grande oportunidade para promover mudanças e espero fazer isso pelos próximos dois anos para construir uma realidade que seja diferente da poluição e descaso que os igarapés de Manaus sofrem hoje. Passei da condição de crítico a responsável pelo comitê e conto com as contribuições das instituições parceiras e membros do comitê afirmando que tudo será feito de forma participativa e mais transparente possível para que as coisas realmente aconteçam, pois o foco é o meio ambiente e os recursos hídricos de Manaus”, disse.

O comitê estava parado há seis anos até ser reativado no dia 24 de novembro deste ano, pela Sema, com o objetivo de reestruturar o colegiado, levantar demandas pendentes e estabelecer um calendário de pautas com os temas prioritários para o plano de gestão da nova diretoria.

De acordo com Antonio Stroski, o comitê de bacia é fundamental para embasar o licenciamento ambiental e contribuir com o trabalho do órgão licenciador. “A partir da reativação do comitê do Tarumã-Açu teremos êxito na busca e tomada de decisão para a conservação e recuperação de nascentes e a preservação de ecossistemas naturais dialogando com o licenciamento ambiental. A nova diretoria é composta por pessoas comprometidas com o tema e que desejam promover mudanças que a sociedade e o meio ambiente desejam. Acreditamos que farão um bom trabalho e contarão com o nosso apoio”, ressaltou.

O que é um comitê de bacia hidrográfica?

É um colegiado da gestão de recursos hídricos que faz parte dos Sistemas Nacional e Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e tem atribuições de caráter normativo, consultivo e deliberativo.